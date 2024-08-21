العمل البلدي في جبل عامل الأولى في "حزب الله": نواصل أعمال صيانة محطة الكهرباء في الطيبة وإعادة تأهيلها

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أعلنت مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" في بيان، أنها "تواصل، بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وشركة مراد للخدمات الكهربائية، أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة الكهرباء في بلدة الطيبة الجنوبية، التي كانت توقفت إثر اندلاع النار فيها متأثرة باعتداءات اسرائيلية في محيطها منذ مدة".

وأشارت إلى أن "هذا المحول يغذي محطات ضخ وتوزيع المياه في الطيبة، التي تصل خدماتها إلى عدد كبير من قرى أقضية بنت جبيل ومرجعيون، ومجموعة أخرى من محطات التوزيع وآبار المياه في القرى المحيطة، لا سيما محطة ضخ المياه في السلوقي. كما تستفيد منه على الصعيد التغذية بالكهرباء عددا من قرى قضاء بنت جبيل".

ولفتت إلى أن "الفرق عملت صباحا على نقل المحول الجديد إلى المشروع بمواكبة قوة من الجيش اللبناني إلى جانب الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وبلدية الطيبة".

وتحدث رئيس بلدية الطيبة عباس دياب عن "مواصلة البلدية، بالتعاون مع مديرية العمل البلدي، العمل من أجل خدمة أهل هذه المنطقة، رغم الظروف المعقدة التي تمر فيها"، مشيراً إلى أن "خدمة الناس تشكل صورة من صور المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي الذي يحاول أن يقتل كل أشكال الحياة هنا".

وقال: "نقف اليوم من أجل خدمة أهلنا في مشروع الطيبة، الذي يغذي جزءا كبيرا من منطقة الجنوب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة بالمياه والكهرباء".

ولفت إلى أن "هذه المحطة تعرضت لاعتداءات إسرائيلية عدة في الفترة الأخيرة وآخرها أدى إلى احتراقها وخروجها من الخدمة بشكل نهائي"، وقال: "بمبادرة استثنائية وبنتيجة الوضع الاستثنائي الذي نمر فيه، بدأ العمل البلدي في حزب الله، بمواكبة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض واتحاد بلديات جبل عامل، وبالتعاون مع شركة كهرباء لبنان وشركة مراد، بالأعمال اللازمة لتجهيز محطة جديدة مقدمة من وزارة الطاقة والمياه".

وأشاد دياب ب"سرعة التلبية لإنجاز هذا المشروع، الأمر الذي سيعيد تغذية محطة ضخ المياه في مشروع الطيبة عند نهر الليطاني بالطاقة، مما يسمح لمؤسسة مياه لبنان الجنوبية باستئناف عملية ضخ وتوزيع المياه باتجاه قرى المنطقة، إلى جانب عودة التيار الكهربائي إليها".