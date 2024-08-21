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سلام التقى وفد مزارعي البقاع ومحور البحث قضايا إنتاج الحليب ومخاطر آفة الزيوت المهدرجة

21
AUGUST
2024
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زار وفد من تجمع مزارعي البقاع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام، في مكتبه في الوزارة لعرض معاناتهم ومطالبهم، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان لبنانية.

وعرض الوفد في خلال اللقاء، بعض المنتجات المحلية على الوزير سلام، والتي تحتوي على نسب مرتفعة من الزيوت المهدرجة، مما يثير مخاوف تتعلق بالجودة والصحة العامة.

وأكد الوزير سلام للمزارعين حرصه الكبير على “دعم المزارع اللبناني والإنتاج الوطني”، مشددا على “أهمية تعزيز جودة المنتجات المحلية للحفاظ على ثقة المستهلك ودعم الاقتصاد اللبناني”.

كما وعد بمتابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان حماية صحة المستهلكين والالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.

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