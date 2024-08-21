"معهد الأمن القومي الإسرائيلي": أضرار الحرب مع لبنان قد تفوق فوائدها الاستراتيجية

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تحدث تقرير لـ "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" عن استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 11 شهر، وعن جدوى ذهاب "إسرائيل" نحو توسّع الحرب على جبهات أخرى.

وفيما يتعلّق بالتوسّع عند الجبهة مع لبنان، أقرّ المعهد بأنّه ليس من المؤكد أن "الفوائد الاستراتيجية للحرب مع لبنان، سوف تفوق الضرر الناجم عنها"، مشيراً إلى أنّه "من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الحملة المكثفة ضد حزب الله".

ولفت المعهد في تقريره، اليوم الأربعاء، إلى أنّه من المهم الأخذ في الاعتبار، "الظروف القاسية"، التي قد تنجم عن توسّع الحرب مع لبنان، الذي شكّل منذ بداية معركة طوفان الأقصى جبهة إسنادٍ لغزّة ومقاومتها، عبر عمليات مستمرة ضد أهداف تابعة للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.

وأكد المعهد الإسرائيلي، أنّ اندلاع حرب استنزاف على جبهات متعددة هو الأكثر خطورة، بينما "لا حافز للطرف الآخر لوقف إطلاق النار".

وذكر المعهد، أنّه اقتصادياً، لا يمكن أن "نستند في الاستعداد إلى جوانب مألوفة من الحروب الإسرائيلية السابقة".

يأتي هذا التقرير وما يتضمنه من اعترافات، في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية، التي تكبّد الاحتلال خسائر في أكثر من صعيد، وتخلق أزمات شمالي فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أنّ الانتظار الطويل لرد حزب الله، قد يؤدي إلى إضعاف اليقظة الإسرائيلية.

وقال المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوآف ليمور، إنّ القوات والتشكيلات الإسرائيلية، لا يُمكنها أن تبقى مستنفرة، وهي عرضة للأخطاء.