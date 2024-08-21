الجهوزية للحرب...على طاولة البحث بين وزير البيئة وخلية الأزمة في اقليم الخروب

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استقبل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال بصفته رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين، خلية الازمة في اقليم الخروب ، في حضور النائب بلال عبدالله واتحادات بلديات المنطقة وممثلي الاحزاب في المنطقة، حيث دار النقاش حول التحضير والتجهيز المطلوبين لدعم عمل الخلية في حال فرضت الاحداث ضرورة القيام بواجباتها تجاه الاهل الضيوف والمقيمين،

وقد حضر جزء من اللقاء رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، واتفق على سلسلة خطوات عملية لرفع الجهوزية المطلوبة، على أن تتوج باجتماع للوزير ياسين مع خلية الازمة في اقليم الخروب بحضور المؤسسات الدولية الاغاثية المعنية.