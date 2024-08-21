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إيواء النازحين وضمان خدمتهم الصحية في اجتماعات الأبيض مع محافظ الشمال ولجنة إدارة الكوارث والمستشفيات الخاصة

21
AUGUST
2024
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زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض سرايا طرابلس، حيث كان في استقباله محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في السرايا، وعقدا اجتماعا، في حضور المدير العام لوزارة الصحة بالوكالة فادي سنان ومدير المستشفى الحكومي في طرابلس ناصر عدره ومدير مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونة،وعدد من المسؤولين الصحيين في الوزارة ومحافظة الشمال.

تناول البحث كيفية ايواء النازحين في حال توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان وتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما اطلع الدكتور الابيض من نهرا على جهوزية القطاع الصحي في محافظة الشمال وخطة الطوارىء التي وضعتها لجنة إدارة الازمات والكوارث الوطنية في الشمال.

بعد ذلك عقد الوزير الابيض اجتماعا موسعا مع لجنة ادارة الكوارث والازمات في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، في حضور مديرة غرفة العمليات في اللجنة القائمقام ايمان الرافعي، ورئيسي لجنة التخطيط العميد طوني غيا والعميد بهاء الصمد ورئيس اللجنة الصحية الدكتور سعد الله صابونة، ورئيس لجنة المنظمات الدولية في اللجنة الان شاطري، ومدير مستشفى الحكومي ناصر عدره، وعدد كبير من اعضاء اللجنة ومدراء المستشفيات الخاصة.

واستمع الابيض من الرافعي الى خطة ادارة النزوح في محافظة الشمال، وكيفية ادارة مراكز الايواء.

كما تمت مناقشة خطة الطوارئ الصحية والتنسيق بين مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات والمستشفيات وتفعيل دور لجنة المياه والاصحاح في المراكز لمنع انتشار الامراض والاوبئة، وكيفية ربط المرضى النازحين بالمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والاهتمام بهم وتأمين الادوية المتوفرة لهم .

كذلك عقد الابيض اجتماعا مع رؤساء المجالس الادارية ومدراء المستشفيات الخاصة في طرابلس واطلع منهم على الحاجيات المطلوبة، مشددا على ضرورة الالتزام بخطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة التدعيات الصحية لاي اعتداء او تصعيد قد يحصل من العدو الاسرائيلي ضد لبنان، لأنها تضمن حسن التنسيق وفعالية الخدمات.

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