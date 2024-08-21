بدء أشغال صيانة للفاصل الوسطي على جسر الفيدار -جبيل

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افاد المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان بانه "بعد ورود مجموعة من الشكاوى من المواطنين السالكين على أوتوستراد جبيل - المدفون ، بوجود تصدعات على الحاجز الوسطي على جسر الفيدار ، الأمر الذي شكل خطراً على السلامة العامة وحركة تنقل السيارات والمركبات على الجسر والتسبب بازدحام مروري ، قامت الورش الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ، وبتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية ، بالكشف على الجسر ، حيث تم الإيعاز لها بمباشرة أعمال الصيانة للحاجز والوسطي ، الأمر الذي نسبب ببعض الازدحام المروري على الجسر.

إن وزارة الاشغال العامة والنقل ، تؤكد بأنها لن تدخر جهدا في القيام بواجباتها وفقاً للإمكانات المتوافرة لديها ، وذلك حرصاً منها على السلامة العامة والمرورية".