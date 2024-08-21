نائب الحزب: الرد آت وحتماً آت إلا أن أحداً لا يعرف زمانه ومكانه وكيفية وشكله وقوته

أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد حسين إبراهيم كساب "ملاك" في النادي الحسينيّ لبلدة برج الشمالي الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، رئيس بلدية طيردبا د. وئام زيدان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل عباس عباس، إلى جانب جمع من العلماء والفعاليات والشخصيات وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشد من أهالي بلدتي برج الشمالي وطيردبا، والقرى المجاورة.
أشار النائب حسن عز الدين، في كلمة حزب الله خلال الاحتفال التكريمي لحسين إبراهيم كساب في برج الشمالي الى أن "ما في رسالة سرايا القدس للحزب يدل على ثقة الذين يسيرون على نهج الحق بهذه المقاومة، وتأثيرها على هداية الناس إلى الصراط المستقيم، وإلى طريق الحق وطريق كربلاء التي قادها الإمام الحسين، معتبراً أن علينا ان ندرك في أي موضع وضعنا الله سبحانه وتعالى فيه، حتى لا نقصِّر في واجبنا وفي أداء وممارسة تكليفنا".
وتوجّه النائب عز الدين "للإخوة" في فلسطين في إطار الرد على ما جاء في الرسالة قائلاً "نقول كما قلتم أنتم أيها الابطال المجاهدون والصامدون والثابتون والراسخون، الأرض أرضكم والأرض أرضنا لذلك لن نتخلى عنها، وتستطيعون أن تراهنوا علينا كما قالها قائد المقاومة سنة 2002 عندما تعرضت جنين لأبشع مجزرة في تاريخها آنذاك، قال لهم في الشدائد تستطيعون أن تراهنوا علينا وكفى".
وأكد أن "الرد على الجريمة التي ارتكبها العدو في الضاحية الجنوبية آت وحتماً آت، إلا أن أحداً لا يعرف زمان ومكان وكيفية وشكل وقوة هذا الرد، وما إذا كان سيأتي منفصلاً لوحده أم متصلاً برد المحور على الاعتداء الذي طال اليمن وطال الجمهورية الإسلامية في إيران، متوجهاً لكل الذين ينتظرون هذا الرد بأن عليهم أن يطمئنوا لمعادلة الردع التي لن تفرط بها قيادة المقاومة الحكيمة".