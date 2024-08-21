الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية زار على رأس وفد وزير الخارجية...هذا ما تم يحثه!

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زار الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب يرافقه رئيس فرع أبيدجان في الجامعة المنتخب حديثاً حيدر سلمان ومستشاره طوني بجاني في لقاء تعارفي بحضور مدير الشؤون الاغترابية في الوزارة جورج جلاد.

وشكر الوفد وفق بيان عنه، بو حبيب على الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية عبر السفارة اللبنانية" لتسهيل التلاقي بين اللبنانيين من خلال تنظيم عملية انتسابهم الى فرع الجامعة وفق الأصول" .

وقدم الوفد لبوحبيب برنامج عمل فرع أبيدجان للمرحلة المقبلة" بما يعزز التعاون بين ابناء الجالية اللبنانية من جهة و ينمي العلاقات مع الشعب الإيفواري من جهة ثانية".

وقد نوه وزير الخارجية بأعضاء الهيئة الإدارية الجدد في فرع أبيدجان" لما يملكوه من كفاءة ونجاحات ترفع اسم لبنان في الخارج".