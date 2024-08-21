"على العهد باقون"... حمية يتحدث عن "حاجات ملحة" في كافة المناطق اللبنانية

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أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اليوم الأربعاء، اشغال التأهيل والصيانة على اوتوستراد جبيل ـ المدفون، خلال احتفال اقيم عند مدخل القضاء في نهر ابراهيم.



وشارك في الاحتفال المهندس انطون سعيد ممثلا الرئيس العماد ميشال عون، النواب: سيمون ابي رميا، زياد الحواط ورائد برو، منسق "التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل سبع حبيب ممثلا رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، رؤساء بلديات: نهر ابراهيم شربل بو رعد، علمات محمد عواد والمعيصرة زهير عمرو، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشمال سامر قبلان، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس، وفد من وزارة الاشغال ومتعهد المشروع رشيد الخازن ومهتمين .



وصف حمية، في كلمته، قضاء جبيل بـ"الغالي على كل لبناني"، وقال: "الجميع يعرف وضع الدولة اللبنانية والانهيار المالي الذي حصل والذي لا ذنب له فيه لا وزير الاشغال ولا اي شخص من الحاضرين ، ونحن في الوزارة ومن خلال موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل التي تم اعتمادها في مجلس النواب، حاولنا وضع قراءة لكل الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية جنوبا وشمالا وجبلا وبقاعا، ووصلنا الى اعداد ملفات للاوتوسترادات الدولية، واليوم نعلن عن بدء ورشة صيانة اوتوستراد جبيل المدفون" .







واضاف، "نحن لم نقف عند هذا الحد بل بدأنا بصيانة اوتوستراد كسروان المتن من الفوروم دو بيروت وصولا الى جبيل، وستنتهي الاعمال فيه في 15 ايلول 2024 بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وتم اختيار هذا الطريق والاوتوستراد من قبل وزارة الاشغال والنقل لكي نستطيع التحصيل من بعض الوفر الذي كان موجودا، فطلبنا القيام بصيانة هذا الطريق. وهكذا نكون قد أمّنّا لاهلنا في كسروان والمتن وجبيل وصولا الى البترون طريقا صالحا للسير".



وتابع حمية، "بعد جبيل سننتقل الى نفق شكا، قصة هذا النفق ليست في أيام وجودي في الوزارة، بل منذ سنوات. وسنعلن بعد ظهر اليوم عن بدء ورشة عكار وصولا الى الحدود السورية، وهكذا نكون قمنا بصيانة الطريق من بيروت وصولا الى الحدود السورية اللبنانية كما فعلنا من قبل في الجنوب والبقاع".



واكد، "ان اموال وزارة الاشغال العامة والنقل ليست ملكا لعلي حمية واهله، بل هي ملك للشعب اللبناني جميعا"، وقال: "الوزارة تكشف على الحاجات الملحة في المناطق اللبنانية كافة لكي تستطيع خدمة الناس والتخفيف عنهم في موضوع السلامة المرورية العامة" .



وقال حمية: "موضوع الاوتوسترادات أولوية قصوى بالنسبة لنا، وانا اعتبر انني اليوم بدأت كل ورش الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية. وبالنسبة لكل قرى قضاء جبيل دون استثناء من الساحل الى الجرد الملفات انجزت تقريبا، وتم تلزيم بعضها والاخرى على طريق التنفيذ فهذا الموضوع اساسي وحيوي" .



وتطرق الى موضوع مرفأ جبيل البحري، وأردف، "هذا المرفأ تاريخي من عمر الاجداد الاجداد، والمحافظة عليه هدف اساسي لوزارة الاشغال. فالجميع يعرف كيف كانت اعتمادات وزارة الاشغال والتدوير للاموال تتبخر مع العملة اللبنانية على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي ما كان يوجد من المال لا نفع له اليوم. وانا اقول لكم يدي بيدكم لان يكون اول مشروع تأمين الاموال من موازنة عام 2025، ولا مشكلة لا ادارية او ما شابه ذلك على الاطلاق. علينا ان نتساعد ونتعاون جميعا في تأمين الاموال لمرفأ جبيل وستكون اول ورشة لوزارة الاشغال في العام 2025 لانني لا اريد ان أعد ولا أفي بوعدي" .



وعن توسعة اوتوستراد جونية- جبيل، أشار حمية الى، ان "الهدف الاساسي بالنسبة لي كان الحفاظ علىى الطرقات وان تبقى سالمة، الموازنة ليست كافية، اضف اليها الحالة المالية للدولة ونأمل في بداية العام المقبل ان نبدأ بالتفكير في التطوير والتوسعة. والهدف الاساسي الحفاظ على تلك الطرقات سالكة وآمنة لجميع اللبنانيين للتخفيف عليه 60 بالمئة من زحمة السير" .



وختم، "نحن على العهد باقون مع جميع اللبنانيين في مختلف الاقضية اللبنانية"