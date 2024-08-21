كمال حايك أعد ملفا يضم مئات الصفحات حمله معه إلى التفتيش والنيابة العامة

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إستمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لجهة تفاصيل الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع الكهرباء.



وعلم من جهة ثانية، أن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية سيستمع مجدداً يوم الخميس لحايك بعدما كان قد استمع إليه يوم الثلاثاء.



وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد أعد ملفا يضم مئات الصفحات حمله معه إلى التفتيش والنيابة العامة يتضمن كتباً ومستندات تشير الى أن كهرباء لبنان كانت قد حذرت من الأزمة التي وصلنا إليها وكانت تستعجل الحلول لها، كما تظهر أن حايك طبق كل المعايير والإجراءات الإدارية المتعلقة بإجازته.