بوحبيب أكد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما

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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان اللواء باتريك غوشا على "ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما"، ودان الاستهدافات الاسرائيلية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان، آملا "أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها اسرائيل لشن اعتدائها على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 30 تموز 2024".