بالصور-"ايماناً من الجميع بأهمية العودة الى الجذور"... لقاء في دارة النائب غسان عطالله في السعديات مع المنتشرين!

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كتب النائب غسان عطالله عبر حسابه على منصة "اكس":

لقاء مع المنتشرين بحضور نواب الرئيس مارتين نجم كتيلي، غسان خوري وناجي حايك والأستاذين أمل أبو زيد وفادي بو رحال وعدد من الناشطين في دارة النائب غسان عطالله في السعديات. اللقاء جمع عدداً من المنتشرين مع شخصيات شوفية من مختلف القرى والبلدات حيث جرى البحث في كيفية الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والتنويه بكل ما يقوم به المنتشرون لمساعدة بلدهم الأم، ايماناً من الجميع بأهمية العودة الى الجذور والبقاء على صلة وثيقة بهذه الأرض مهما بعدت المسافات. وكذلك جرى البحث في أهمية دعم المنتشرين بقوانين برلمانية ودعمهم في دول الانتشار من خلال تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية.