توقيف مروّج مواد ممنوعة في النبطيّة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الأتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن تواجد المذكورين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدِّرات في بلدة زبدين، والذي تبيّن أنه ينشط بترويج المخدِّرات في النبطية وهو المدعو م. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في بلدة زبدين. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وكمية من مادة الكريستال.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".