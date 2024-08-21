الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتمكن من مساندة جنوده في الجنوب

A + A -

الأنباء الكويتية: أفاد مصدر عسكري لبناني غير نظامي لـ «الأنباء» بأن اشتباكا حصل من مسافة قريبة بين مقاتلين من «حزب الله» ومجموعة من الجنود الإسرائيليين حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا صباح الاثنين، واستخدمت الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة والقذائف الصاروخية.

وقال المصدر: لم يتمكن الطيران الحربي الإسرائيلي من مساندة جنوده على الأرض، بسبب قرب المسافة مع المقاتلين اللبنانيين، وخشية تعريض جنوده لـ «نيران صديقة».

وتابع المصدر: «ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الإسرائيليون التوغل بغية إحراق هذا الحرش الذي يشكل لسانا داخل الأراضي الإسرائيلية. وهم يخشون حصول عمليات عسكرية من خلاله في العمق الإسرائيلي بالضفة المقابلة».