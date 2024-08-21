عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2024

الأخبار: المقاومة للأميركيين: أقنعوا «بيبي» بتفاسيركم
العدو ينقل تركيزه شمالاً
اقتصاد لبنان سيواصل الانكماش | ستاندر أند بورز: الدولار إلى 151 ألف ليرة في 2027
اللواء: تجاوز ميداني لخطوط الإشتباك يرفع منسوب المخاطر
التمديد لليونيفيل يلامس خفض التصعيد.. وحايك إلى القضاء اليوم مع ملفات الكهرباء
النهار: عودة المخاوف الميدانية والكهرباء أمام التحقيقات
الجمهورية: مخاض عسير لمفاوضات غزة
محاولات الفرصة الأخيرة
البناء: بلينكن يجدّد تحميل «حماس» مسؤولية تعطيل المفاوضات وبايدن يتهمها بالانقلاب / حماس: بايدن انقلب على مبادرته والعرض الأخير يتبنى بوضوح مطالب نتنياهو / المقاومة في غزة للمقاومة اللبنانية: حان اليوم أيها الأبطال لفتح باب خيبر من جديد
الديار: نتانياهو يرفض وقف الحرب والمحور يتأهب للرد
تثبيت معادلة الجولان مقابل البقاع وعمليات نوعية على الحدود
فياض يتهم واشنطن بأزمة الكهرباء وكتلة مسيحية الى النور قريبا
?l'orient le jour: Riposte du Hezbollah : le compte à rebours a-t-il commencé
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بلينكن: يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
الأنباء الكويتية: مصادر عن «الحزب»: حان وقت ردّنا بعد منح فرصة لمسعى الحل وتجنّب العرقلة
الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: «سطوة» بعض الفصائل المسلحة أقوى من إدارة أردوغان … ميليشيات أنقرة منعت اجتياز الشاحنات التجارية «أبو الزندين» لليوم الثاني