عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2024

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الأخبار: المقاومة للأميركيين: أقنعوا «بيبي» بتفاسيركم

العدو ينقل تركيزه شمالاً

اقتصاد لبنان سيواصل الانكماش | ستاندر أند بورز: الدولار إلى 151 ألف ليرة في 2027





اللواء: تجاوز ميداني لخطوط الإشتباك يرفع منسوب المخاطر

التمديد لليونيفيل يلامس خفض التصعيد.. وحايك إلى القضاء اليوم مع ملفات الكهرباء



النهار: عودة المخاوف الميدانية والكهرباء أمام التحقيقات

الجمهورية: مخاض عسير لمفاوضات غزة

محاولات الفرصة الأخيرة

البناء: بلينكن يجدّد تحميل «حماس» مسؤولية تعطيل المفاوضات وبايدن يتهمها بالانقلاب / حماس: بايدن انقلب على مبادرته والعرض الأخير يتبنى بوضوح مطالب نتنياهو / المقاومة في غزة للمقاومة اللبنانية: حان اليوم أيها الأبطال لفتح باب خيبر من جديد

الديار: نتانياهو يرفض وقف الحرب والمحور يتأهب للرد

تثبيت معادلة الجولان مقابل البقاع وعمليات نوعية على الحدود

فياض يتهم واشنطن بأزمة الكهرباء وكتلة مسيحية الى النور قريبا

?l'orient le jour: Riposte du Hezbollah : le compte à rebours a-t-il commencé





بعض عناوين الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: بلينكن: يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة



الأنباء الكويتية: مصادر عن «الحزب»: حان وقت ردّنا بعد منح فرصة لمسعى الحل وتجنّب العرقلة

الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: «سطوة» بعض الفصائل المسلحة أقوى من إدارة أردوغان … ميليشيات أنقرة منعت اجتياز الشاحنات التجارية «أبو الزندين» لليوم الثاني