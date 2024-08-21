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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2024

21
AUGUST
2024
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الأخبار: المقاومة للأميركيين: أقنعوا «بيبي» بتفاسيركم

العدو ينقل تركيزه شمالاً
اقتصاد لبنان سيواصل الانكماش | ستاندر أند بورز: الدولار إلى 151 ألف ليرة في 2027

 

 

 

اللواء: تجاوز ميداني لخطوط الإشتباك يرفع منسوب المخاطر
التمديد لليونيفيل يلامس خفض التصعيد.. وحايك إلى القضاء اليوم مع ملفات الكهرباء

 

 

 


النهار: عودة المخاوف الميدانية والكهرباء أمام التحقيقات

 

 

 

الجمهورية: مخاض عسير لمفاوضات غزة
محاولات الفرصة الأخيرة

 

 

 

البناء: بلينكن يجدّد تحميل «حماس» مسؤولية تعطيل المفاوضات وبايدن يتهمها بالانقلاب / حماس: بايدن انقلب على مبادرته والعرض الأخير يتبنى بوضوح مطالب نتنياهو / المقاومة في غزة للمقاومة اللبنانية: حان اليوم أيها الأبطال لفتح باب خيبر من جديد

 

 

 

الديار: نتانياهو يرفض وقف الحرب والمحور يتأهب للرد
تثبيت معادلة الجولان مقابل البقاع وعمليات نوعية على الحدود
فياض يتهم واشنطن بأزمة الكهرباء وكتلة مسيحية الى النور قريبا

 

 

 

?l'orient le jour: Riposte du Hezbollah : le compte à rebours a-t-il commencé 

 



بعض عناوين الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: بلينكن: يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

 

 

 


الأنباء الكويتية: مصادر عن «الحزب»: حان وقت ردّنا بعد منح فرصة لمسعى الحل وتجنّب العرقلة

 

 

 

الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: «سطوة» بعض الفصائل المسلحة أقوى من إدارة أردوغان … ميليشيات أنقرة منعت اجتياز الشاحنات التجارية «أبو الزندين» لليوم الثاني

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