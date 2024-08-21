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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2024

21
AUGUST
2024
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اللواء: أسرار

لغز
صرف النظر حالياً عن إعطاء مساعدتين إضافيتين، كما كان مقرراً في ت2، نظراً للإنكماش المالي، وضرورة تجنيب البلد خضات بغنى عنها.

 

غمز
توقع مصدر نفطي أن تحدث سجالات ومضاعفات بين مستفيدين ومتضرِّرين من أزمة الكهرباء..



همس
تربط مصادر بين حملة رئيس حزب يميني على الحكومة وتحالفاتها بالزيارة الأخيرة لوسيط دولة كبرى!

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
رأى خبراء في القانون الدولي في تصريح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن ربط وقف النار ودخول المساعدات الى غزة بقبول حماس لصفقة الاتفاق تطابقاً مع تعريف ارتكاب جرم الإرهاب وجرائم الإبادة عبر تعريض المدنيين للقتل والجوع بهدف تحقيق هدف سياسي هو موافقة حماس على الصفقة. وهذا هو تعريف الإرهاب من جهة وشراكة بتغطية استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال من جهة أخرى.

 

كواليس
قال دبلوماسي عربي مخضرم إن مكانة أميركا كوسيط في كل القضايا المتصلة بكيان الاحتلال كانت تنبع من الاعتقاد بأنها وحدها قادرة على الضغط على الكيان. وأضاف لكن مسار التفاوض اليوم يقول إن الوساطة الأميركية تحولت منصة لفرض الشروط الإسرائيلية وإعلان رفض الدور الأميركي الوسيط بات أقل كلفة من استمرار الحرب داعياً إلى إعلان فلسطيني بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتولي إدارة التفاوض حول وقف النار أسوة بما جرى في القرار 1701 عندما ينضج الاحتلال للقبول.

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