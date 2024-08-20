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الترقب سلاح الدولة الوحيد

20
AUGUST
2024
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بعد أيام من التصريحات الإيجابية، المصرَّة على إمكان التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، سحب الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله في الساعات الأخيرة، ملقياً باللوم على حركة حماس، التي سارعت الى وصف كلامه بالادعاءات المضللة، في وقت كانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني تشديده على ان الوقت في صالح طهران، وأن العدو يجب ان ينتظر رداً محسوباً ودقيقاً، وان انتظاره قد يكون طويلاً. وفي سياق متصل، عمم الاعلام الحربيّ في حزب الله، رسالة موجهة من المقاومة الفلسطينية إلى المقاومة الاسلامية في  لبنان، جاء فيها أنّ إسرائيل تقف على أطراف أصابعها ويتملكها الخوف والانتظار المؤلم المُكلِف. وأضافت الرسالة التي توجهت ايضاً الى السوريين والعراقيين واليمنيين: حان اليوم أيها الأبطال المجاهدون، وقت التقدم نحو فتح باب خيبر من جديد، والعمل على زوال إسرائيل من الوجود.
اما على الخط الداخلي اللبناني، فالترقب سلاح الدولة الوحيد. وعلى خط القوى السياسية، جدد التيار الوطني الحر تمسكه بوجوب القيام بكل ما يمكن لإبعاد الحرب عن لبنان وعدم ربطه بحروب إقليمية، أمّا إذا أراد العدو مهاجمة لبنان وتوسيع إعتداءاته عليه فلا نقاش بالوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مواجهة إسرائيل. وفي سياق آخر، وجهت الهيئة السياسية في التيار رسالة صارمة في الشأن الحزبي، مؤكدة مجدداً أن أي نقاش يتم داخل أروقة التيار وليس في المؤتمرات الصحافية والمبادرات الإستعراضية والإعلامية التي لا توصل الى نتيجة، ولا يتم من خلال التغيّب الدائم المتعمد حتى تاريخه عن إجتماعات المجلس والهيئة السياسية في التيار.

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