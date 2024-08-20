"بشرى سارة" من أبي خليل: مباشرة تنفيذ مشاريع تأهيل هذه الطرقات في قضاء عاليه!

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كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصة "اكس":

‏تابعت اليوم مع معالي وزير الأشغال الدكتور حمية مشاريع تأهيل الطرقات في قضاء عاليه على ما تم اقراره سنة ٢٠١٨ وتأخر بسبب ١٧ تشرين وما تبعها، كما مشاريع الصيانة على ضوء كتابنا لمعاليه في ٩ آب ٢٠٢٣ وموافقته التي تبعت ذلك بزيادة الطرقات التالية ومباشرة التنفيذ وانجاز بعضها:

‏١- بدادون - بسوس

‏٢- حومال - القماطية

‏٣- عين داره - العرزال

‏٤- بليبل - كفرشيما

‏٥- مرج شرتون - سلفايا

‏كذلك تابعنا برفقة رئيس بلدية دقون المحامي شادي شعيا موضوع صيانة الطريق العام في دقون كما شكرت معاليه على اتخاذ الأجراءات اللازمة لمعالجة الانهيار الحاصل على طريق رمحالا - مجدليا و قد أعطى بحضورنا توجيهاته الفورية بالسير باستدراج عروض لتلزيم معالجة انهيار طريق دفون - رمحالا بعد مطالبتنا وحصول التباس لجهة ان معالجة الانهيار الذي تم تلزيمه هو فقط على الطريق الأخرى اي رمحالا - مجدليا