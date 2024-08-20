القاصر علي فرحات غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود القاصر:

- علي أحمد فرحات (من مواليد عام 2009، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 15-8-2024 منزل ذويه، الكائن في بلدة عنقون / مغدوشة إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.