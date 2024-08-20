ضباب على المرتفعات ورياح.. إليكم طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل ، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,04

-ساعة غروب الشمس: 19,18