محاولة التسلل الإسرائيلية كانت أكبر من "جس نبض" ميداني!

A + A -

كانت مجموعة من مقاتلي حزب الله قد منعت محاولة تسلل مجموعة من الجنود "الاسرائيليين" الى حرش حدب عيتا، واشار بيان للمقاومة انه بعد مراقبة ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى لهم المقاومون واستهدفوهم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أجبرهم على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الديار"، فان ما قامت به قوات الاحتلال كانت اكبر من "جس نبض" ميداني لاختبار قدرات حزب الله بريا، او محاولة لايجاد ثغرات محددة يمكن الدخول منها، بل كانت القوة في مهمة محددة خلف خطوط المقاومة، لاحداث خرق امني معين تم افشاله في مهده. وقد اثبت المقاومون انهم على جهوزية عالية على مسافة "صفر" من الحدود.