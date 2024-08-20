روسيا اليوم: الطيران الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا

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روسيا اليوم: أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية قاعدتين للمسلحين في محيط جبل البشري في سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له،أمس الاثنين، أنه "بنتيجة ضربات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تم تدمير مركزين استخدما كقاعدتي للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق الوعرة في جبل البشري".

وأشار إيغناسيوك إلى عدم رصد أي عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة إدلب لخفض التصعيد.