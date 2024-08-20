السفارة السعودية في دمشق تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني … علاقاتنا مع سورية ستعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2011

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الوطن السورية: أكد القائم بأعمال المملكة العربية السعودية في سورية عبد اللـه صالح الحريص، أن العلاقات السورية السعودية في أوج عطائها وستتطور من الأفضل للأفضل تحت رعاية الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس بشار الأسد.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الاحتفالية التي أقامتها السفارة السعودية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال الحريص: «مستقبل العلاقات بين البلدين يسير نحو الأفضل وستعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2011».

وشدد الحريص على أن سورية بلد شقيق وتحتاج للوقوف معها، مبيناً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدأ نشاطه في سورية بعد الزلزال الذي تعرضت له قبل سنتين وقدم الاحتياجات اللازمة لمساعدة الأهالي سواء الطبية أم الغذائية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية وعمل هذا المركز لايزال مستمراً.

الحريص وفي كلمة له خلال الحفل أكد أن بلاده دأبت على مد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة للإسهام في التخفيف من معاناتها نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحروب