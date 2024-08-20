عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 آب 2024

الأخبار: نتنياهو يتحدّى: اتفاق بشروطي
المقاومة متوثّبة: سنكون حيث يجب أن نكون!
النهار: أزمة الكهرباء تنافس "الميدان" وإحالة إلى التفتيش
الجمهورية: رد "الحزب" على قاب قوسين
عدوان على بعلبك
الديار: تصعيد خطير على كافة الجبهات... هل اقترب «الإنفجار الكبير»؟
مصادر ديبلوماسية غربيّة: العدّ العكسي لردّ إيران وحزب الله بدأ
العتمة تنعكس شحّاً بالمياه... والدولة «المتسوّلة» تنتظر الهبات !
البناء: بلينكن يتبنّى طلبات نتنياهو: على حماس القبول أو تحمل مسؤولية فشل المفاوضات حماس: ما يفعله الأميركي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية تصعيد الاحتلال للغارات على الجنوب والبقاع.. والقسام لعودة العمليات الاستشهادية
اللواء: عدوان إسرائيلي جوّي «استباقي» يستهدف إمدادات البقاع
ميقاتي يطلب من التفتيش تحديد مسؤوليات قطع الكهرباء.. وترحيب رسمي وشعبي بمبادرة الرئيس الجزائري
?l'orient le jour: « Seulement 15% de chrétiens » au Liban : un message du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بلينكن: نتنياهو وافق على «تهدئة»... وندعو «حماس» إلى القبول
رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على «الاحتياجات الأمنية» لبلاده
الأنباء الكويتية: جعجع: خيانة صغرى من الحكومة بحرمان المواطن المحروم أصلاً بضع ساعات كهرباء
مواجهة لبنانية للتهديدات الإسرائيلية بالتمسك بتطبيق القرار 1701
الوطن السورية: مدفعية الجيش وصواريخه أردت العشرات من إرهابيي «النصرة» في إدلب وسهل الغاب … قذائف هاون تستهدف «أبو الزندين» وتعثّر انطلاقته في يومه الأول