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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 آب 2024

20
AUGUST
2024
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الأخبار: نتنياهو يتحدّى: اتفاق بشروطي

المقاومة متوثّبة: سنكون حيث يجب أن نكون!

 

 


النهار: أزمة الكهرباء تنافس "الميدان" وإحالة إلى التفتيش

 

 

 

الجمهورية: رد "الحزب" على قاب قوسين
عدوان على بعلبك

 

 


الديار: تصعيد خطير على كافة الجبهات... هل اقترب «الإنفجار الكبير»؟
مصادر ديبلوماسية غربيّة: العدّ العكسي لردّ إيران وحزب الله بدأ
العتمة تنعكس شحّاً بالمياه... والدولة «المتسوّلة» تنتظر الهبات !

 

 


البناء: بلينكن يتبنّى طلبات نتنياهو: على حماس القبول أو تحمل مسؤولية فشل المفاوضات حماس: ما يفعله الأميركي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية تصعيد الاحتلال للغارات على الجنوب والبقاع.. والقسام لعودة العمليات الاستشهادية

 

 

 

اللواء: عدوان إسرائيلي جوّي «استباقي» يستهدف إمدادات البقاع
ميقاتي يطلب من التفتيش تحديد مسؤوليات قطع الكهرباء.. وترحيب رسمي وشعبي بمبادرة الرئيس الجزائري

 

 

 

?l'orient le jour: « Seulement 15% de chrétiens » au Liban : un message du Hezbollah 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بلينكن: نتنياهو وافق على «تهدئة»... وندعو «حماس» إلى القبول
رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على «الاحتياجات الأمنية» لبلاده

 

 

 

الأنباء الكويتية: جعجع: خيانة صغرى من الحكومة بحرمان المواطن المحروم أصلاً بضع ساعات كهرباء
مواجهة لبنانية للتهديدات الإسرائيلية بالتمسك بتطبيق القرار 1701

 

 

 

الوطن السورية: مدفعية الجيش وصواريخه أردت العشرات من إرهابيي «النصرة» في إدلب وسهل الغاب … قذائف هاون تستهدف «أبو الزندين» وتعثّر انطلاقته في يومه الأول

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