أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 آب 2024

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اللواء: أسرار

لغز

اعتبر مصدر معني أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النازحين السوريين في ضوء خطورة الأوضاع في مناطق تواجدهم، وتقليص المساعدات الأممية لهم، لصالح معالجة النزوح الأوكراني..



همس

تساءلت مصادر مصرفية عن الاعتبارات التي تدفع للحديث عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية وعلاقة ذلك بالودائع.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت وسائل إعلام في الكيان إن ما جرى في جلسة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أحبط آمال كل الذين كانوا يراهنون على المفاوضات لصناعة اتفاق يُنهي ملف الأسرى والحرب، لأنهم كانوا ينظرون لاجتماع بلينكن ونتنياهو كفرصة ضغط أميركيّ يدفع نتنياهو لتبني موقف واقعيّ يؤدّي لعقد صفقة، وإذ بالنتيجة تأتي بتبنّي بلينكن السرديّة التي يكرّرها نتنياهو لإفشال الصفقة وتحميل حماس مسؤولية الفشل.

كواليس

قال مسؤول فلسطيني إن لا مصلحة لأهل غزة ولا للمقاومة فيها باتفاق يخرج بموجبه أغلب أسرى الكيان ويبقى الاحتلال في نقاط مفصليّة يتحكم بقطاع غزة مقابل هدنة لستة أسابيع يعود بعدها جيش الاحتلال الى حرب أشد ضراوة وشراسة يقتل فيها الفلسطينيين بلا هوادة أكثر من الآن، وما لم يكن الحديث عن إنهاء الحرب فلا مصلحة للفلسطينيين ولا للمقاومة بذلك، وعلى المعجبين بالاتفاق أن يطبّقوه دون الفلسطينيين.