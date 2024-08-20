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هجوم جوي للمقاومة ورد للعدو بقاعاً

20
AUGUST
2024
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الأخبار: تلقى العدو الإسرائيلي ضربة قوية أمس في ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300)، أدت إلى مقتل ضابط.

 

وفي ما بدا أنه رد على العملية، شنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات استهدفت منطقة بين بلدتي السفري وتمنين التحتا في البقاع الأوسط.

 

وكان حزب الله هاجم بسرب من المسيرات الإنقضاضية ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين (تابعة لقيادة المنطقة الشمالية).

 

وأقر المتحدث باسم جيش العدو بمقتل ضابط وإصابة 6 بينهم 3 بجروح خطيرة.

 

وافتتح الحزب عملياته فجراً بالتصدي لمجموعة من جنود العدو كانت تحاول التسلل إلى حرش حدب عيتا، وأجبرها على التراجع «بعد تكبدها إصابات مؤكدة».

 

و‏استهدف بالصواريخ والمدفعية ثكنة زرعيت ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏شوميرا وثكنة راميم وثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا وموقَع السماقة في ‏تلال كفرشوبا وبياض بليدا.‏

 

ونعى الحزب الشهداء محمد علي حسن قدوح (الغندورية) وعباس بديع ملحم (مجدل سلم) وحسين علي حسين سليمان (طربيخا).


وشيّعت بلدة شبعا الشهيد فادي كنعان الذي قضى الأحد بغارة استهدفته في بلدته. تحت رايات حزب الله والسرايا اللبنانية وفلسطين ولبنان، حُمل نعش كنعان الذي لُفّ براية السرايا، وأمّ الصلاة عليه إمام شبعا الشيخ حسين زهرة بحضور ممثلين عن حزب الله والجماعة الإسلامية والتيار السلفي.

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