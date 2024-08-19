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مؤشران يؤكدان تعثر المفاوضات

19
AUGUST
2024
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

إذا لم تطرأ مفاجأة سياسية أو أمنية تعيد خلط الأوراق في الساعات والأيام المقبلة، من الواضح أن مفاوضات الهدنة في غزة على تعثرها، بناء على مؤشرات عدة، برز منها اليوم إثنان: المؤشر الاول، حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ان لقاءه اليوم بوزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن كان ايجابياً وجرى بروح طيبة، وهو الذي درجت العادة أن يعلن عكس ما يضمر، وأن يخفي الحقائق المرَّة بكلام منمَّق، خصوصاً أن مكتبه سارع الى الاشارة الى ان لقاء الثلاث ساعات الذي جمعه مع وزير الخارجية الاميركية تخلله تأكيد التزام إسرائيل بالاقتراح الأميركي الأخير بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، التي يصر عليها بحزم، وهو ما يختصر جوهر النقاط العالقة التي ترفضها حماس. اما المؤشر الثاني، فكلام إيراني صريح صدر عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الذي اعتبر ان الادارة الاميركية، التي يجول وزير خارجيتها في المنطقة حاملاً اقتراحاً للهدنة، لا تتمتع بالأهلية لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة. وخص كنعاني جبهة الاسناد اللبنانية بلفتة خاصة، حيث شدد على انّ على أميركا أن تتخذ إجراءً مسؤولاً وحكيماً إزاء أي مغامرة يقوم بها الكيان الصهيوني في لبنان، ملوحاً بأن إيران ستتصرف بحزم لضمان أمنها الوطني والإقليمي.

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