بيان "هامّ" من "الشؤون العقارية"

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صدر عن المديرية العامة للشؤون العقارية، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 20 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة العشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



واضاف، "أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 20 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين ومعاملات الانتقال بالوفاة حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وتابع البيان، "أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".







واستكمل، "أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 22 آب 2024 بتسليم الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وأكد البيان، أن "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 20 آب 2024 بتسليم الدفعة الدفعة لعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الواحد والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تستقبل نهار الاربعاء الواقع في 21آب 2024 معاملات جديدة".



واضاف، "وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه".



وختم البيان: "كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل). ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".