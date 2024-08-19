تدابير سير لمدة شهرين على هذا الأوتوستراد

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

اعتبارًا من تاريخ اليوم 19-08-2024 ولمدة شهرين، باشرت إحدى الشّركات المتعهدة بأعمال صيانة الأوتوستراد الممتدّ من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني، حيث سيتم بين الحين والآخر قطع الطريق مكان الأعمال على الأوتوستراد المذكور، وسيتم تحويل السير إلى الشوارع الداخلية، أو إلى مسلك واحد.

يرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.