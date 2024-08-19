بعد التعرض لسيدات صيداويات اثناء الصلاة... اتصالات وبيان من الجماعة الاسلامية!

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استنكرت "الجماعة الاسلامية" - صيدا، "التعرض لأبناء مدينة صيدا في بلدة صباح - جزين".

وقالت في بيان: "بعد إنتشار خبر التعرض لسيدات فاضلات من أبناء مدينتنا في منطقة صباح، ومنعهم من الصلاة والتلفظ بكلمات مستفزة وعنصرية وطائفية، أجرى نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود إتصالات هاتفية شملت النائب السابق أمل أبو زيد ورئيس إتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ورئيس بلدية صباح برنار نصر، مستنكرا هذا الفعل المستهجن والخطير، ومطالبًا بمحاسبة الفاعلين وأدًا للفتنة التي بتنا نشعر أن هنالك من هو حريص على إحيائها، خصوصاً أن العلاقة التي تربط صيدا بشرقها وصولا إلى قرى جزين علاقة تاريخية وجيدة ونحن حرصاء على ترسيخها ووحدتها بعيدا عن كل الشعارات الطائفية والمذهبية والمناطقية المرفوضة. وتم التوافق على معالجة أسباب المشكل وإنهاء ذيوله بما فيه تحقيق المصلحة العامة".