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حركة بركانية وراء الزلازل الأخيرة...!؟

19
AUGUST
2024
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كتب الخبير الجيولوجي طوني نمر، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أتلقّى بعض الاتصالات عمّا إذا كان للحركة الزلزالية مؤخراً في سوريا أية علاقة بالحركة البركانية كون المنطقة تحتوي على صخور وأتربة بركانية؟ الجواب هو أن الإحتمالية موجودة ولكن ضعيفة".

وأرفق نمر منشوره بخريطة جيولوجية تظهر المناطق البركانية في سوريا ولبنان باللون الزهري، ومنطقة الهزات الأرضية الأخيرة داخل الشكل البيضاوي.

وأضاف، "الحركة البركانية في شرق المتوسط هي قديمة، حصلت في منطقة حمص ما بين 6.5 و 2 مليون سنة، وحصلت في منطقة الجولان على عدة مراحل كان آخرها ما بين 7 و0.1 مليون سنة، وذلك وفق دراسات اعتمدت تقنيات حديثة لتحديد أعمار الصخور والأتربة البركانية".

وأشار نمر إلى أن "التمكّن من ربط أية حركة زلزالية بانكسارات باطنية لها علاقة بحركة الصهارة البركانية تستلزم أجهزة رصد خاصة لمراقبة نوعية الموجات الزلزالية المولّدة وكيفية تواترها وتكرارها".


وتابع، "تجدر الاشارة الى أن منطقة حمص – حماه في سوريا تقع ما بين السلسلة التدمرية وامتداد فالق البحر الميت في الغرب السوري، مما يزيد من تداخل التركيبات الجيولوجية مع بعضها".

وختم نمر: "بناءً على ما تقدّم، أعتقد أن الموضوع البركاني لا يستدعي اهتماماً أو عناية زائدة لغير ذوي الاختصاص".

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