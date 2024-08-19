ميقاتي اجتمع مع بوحبيب صباح اليوم في السرايا وعرض معه آخر التطورات والاتصالات الديبلوماسية الجارية

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كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي قال: عقدت اجتماعا مع دولة الرئيس ووضعته في اخر التطورات بالنسبة لازمة الكهرباء التي حصلت، وقد ساهم دولة الرئيس في معالجة الموضوع خلال اليومين الماضيين، واستصعنا تامين الديزل من منشآت النفط، حيث كان هناك بعض العرقلة على مستوى الأدارة بسبب عدم وجود صلاحية لاتخاذ القرار. آليات اتخاذ القرارات فيها الكثير من البيروقراطية مما يؤخر العمل كثيرا، وقد تظهر الامر في الازمة التي مررنا بها، وكان بالامكان تفاديها لو تم اتخاذ الديزل الموجود في المنشآت "بفتحة الحنفية" ،خصوصاً انني كنت اقترحت طريقتين مختلفتين لتزويد المعامل بالديزل الاولى عبر الجيش والمخزون الموجود لديه والثانية عبر المنشآت كاعارة وتعددت الآليات الادارية ولكن الهدف كان واحدا.

وقال: في موضوع تجديد الالتزام العراقي، فان العراق قيادة وشعبا يؤكد وقوفه الى جانب لبنان وإعادة التزامهم بتزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك التزام بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125الف طن بدل من 100 الف طن ويفترض تحميلها من العراق في السادس والعشرين من الشهر الحالي. كذلك نحن بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل"كرود اويل" من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية والعراق اكد التزامه بذلك، وامس اجريت اتصالا مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية وهم لديهم الرغبة بالسرعة في تنفيذ هذا الموضوع كي يكون لدينا عدة مصادر للفيول، وليس مصدرا واحدا.

اضاف: ما حصل معنا استراتيجيا خلال هذه الازمة منبثق عن اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاتكال على عدة مصادر هو الافضل، ونحن لدينا استعداد منذ فترة للاستحصال على "سبوت كارغو" وتحدثنا في السابق ان العراقيين قد ينزعجون من هذا الموضوع وكان مدير عام الكهرباء طلب تغطية من الرئيس ميقاتي بقرار خطي ،ولكن على العكس من ذلك كي يكون لدينا مصدر آخر لاستيراد الفيول حتى لا نقع بالعتمة، علما اننا أجرينا المناقصة في حزيران وتم تلزيمها مؤقتا في اوائل تموز، وانتظرنا اكثر من عشرة ايام للتلزيم النهائي كي تكون شركة الكهرباء مستعدة لاستلام البضاعة ولكنها ربطت قرارها بمجلس الوزراء او بقرار مكتوب من الحكومة مما ادى الى تأخر الموضوع".

اضاف:"المهم اليوم هو بروز دور الجزائر في معركة الصمود وأصدقاء لبنان يبرزون اليوم حيث تبين ان العراق والجزائر نستطيع الاتكال عليهما، وبالتالي نحن نتفق مع الجزائريين على ضوابط ومعايير هذه الهبة أي الكمية والنوعية، فنحن الان بحاجة الى نوعين من ناحية الغاز اويل لدير عمار والزهراني، ومن ناحية ثانية نحن بحاجة إلى الفيول اويل " غريد ب" لمعملي الزوق والجية."

وقال:" ان الرئيس الجزائري عندما وجد ان لبنان دخل في أزمة رفع الصوت واعطى توجيهاته ليقف الجزائر مع لبنان، وكيف لا والجزائر يعلمنا معنى المقاومة والصمود والوجود بحرية، وهذا ما تمثله بالنسبة لنا الهبة الجزائرية، ونأمل ان تكون فاتحة يعاد تمتينها وخاصة في مجال الطاقة ومجالات اخرى، كما علينا الا ننسى ان الجزائر هي التي تعطي الغاز لمعظم الدول الأوروبية. ان كميات الغاز التي توردها الجزائر الى اوروبا فإذا استطعنا الحصول على جزء بسيط منها نستطيع تخفيض كلفة الكهرباء عنا، هذا الامر بحاجة لوقت لكنه يفتح الباب بالتعاون مع الجزائر في الكثير من المجالات في المستقبل.

اضاف: اما بالنسبة لاعادة التغذية للكهرباء بشكل متدرج، فاليوم لدينا 200 ميغاوات من مخزون الديزل الذي تم اخذه من المنشآت بطريقة الإعارة وهذا سيستمر معنا حتى نهاية الاسبوع، واذا تمت الحاجة الى اكثر من ذلك فيمكن عندها "فتح الحنفية "، وشركة الكهرباء يمكنها اعادة هذه الكميات، ومن المتوقع ان يكون تم فتح الاعتماد من قبل مصرف لبنان ومن شركة كهرباء لبنان وبالتالي ليست هناك اي عوائق ويمكن تعبئة "سبوت كارغو" التي سيتم تعبئتها في مصر ستكون متوفرة في 26 آب بلبنان، وعندها ترتفع التغذية تدريجيا الى 600 ميغاوات، وهذا ما كان متوفرا لدينا في السابق في ظل استقرار الطاقة النسبي اي بحدود 5 الى 6 ساعات .

وقال: التحسن سيكون جذريا ابتداء من اول الاسبوع المقبل بالإضافة إلى ذلك قريبا وفي فصل الخريف وما يتعلق بمعملي الزوق والجية اللذين يستطيعان تأمين 200 ميغاوات سيتم تشغيلهما بحسب قرار مجلس الأدارة الذي وافقنا عليه والذي تأخر. يمكن لهذين المعملين ان يعطيا كهرباء بكمية 200 ميغاوات زيادة عن 600 وعندها يمكننا ان نصل الى 800 ميغاوت، اما بالنسبة للمجموعة الرابعة في دير عمار وفي الزهراني يمكن ان تزيد هذه المجموعة 200 ميغاوات لنصل الى 1000 ميغاوات اذا تم تزويدها بالفيول وهذا هو طموحنا من الاساس، ونتمنى ان يزيد التعاون لصالح تحقيق الأهداف وهي زيادة التغذية واستمراريتها وتنويع المصادر".

سفير النمسا

واستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري في زيارة وداعية.

النائب الحشيمي

واستقبل رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي يرافقه رئيس صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك.

بعد اللقاء قال الحشيمي :" اكدنا للرئيس ميقاتي اهمية التضامن والتعاضد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وشددنا على أن المواقف المتشنجة لا تخدم الوطن في هذه المرحلة، واثنينا على قرار مجلس الوزراء بتطويع 1500 عنصر لصالح الجيش ، كما كانت مناسبة عرضنا اوضاع الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد."

النائب الصمد

كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة