اسطفان لـ حشيمي: تسعى إلى كسب نقاط شعبوية!

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ردّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان على النائب بلال حشيمي حول رده على النائب جورج عقيص واستهدافه "القوات اللبنانية"، وقال في بيان: "الزميل الدكتور بلال، لقد لفتني ردك الأخير على الزميل جورج عقيص، وأجد نفسي مضطراً للتدخل لوضع الامور في نصابها. القوات اللبنانية لم تكن يوماً بحاجة إلى تبرير مواقفها أو التزاماتها لأي أحد، سواء في المعارضة أو خارجها".

وقال اسطفان: "التزامنا اتفاق الطائف ودورنا الوطني واضح لا لبس فيه ولا غبار عليه. لكن ما يثير الاستغراب هو استمرارك في استهداف القوات اللبنانية بشكل متكرر عبر الإعلام، وكأن هدفك هو التشكيك في موقفها الوطني والتفرقة بين صفوف المعارضة. بدلاً من فتح حوارات بنّاءة ومباشرة بيننا كزملاء، تختار الأسلوب الإعلامي وكأنك تسعى إلى كسب نقاط شعبوية على حساب المصلحة الوطنية. هذه الأساليب لا تخدم المعارضة، ولا تساهم في تعزيز وحدتنا. ومن المهم الإشارة إلى أنك كنت من الموافقين على العريضة النيابية التي قدمتها المعارضة مؤخراً لمساءلة الحكومة اللبنانية بشأن سياساتها المتعلقة بالوضع في الجنوب، لذا، فإن تناقض مواقفك في هذا الصدد ليس في صالحك".

اضاف: "إن التهجم المتكرر لن يغير شيئاً من ثوابت القوات اللبنانية، التي ترفض أن تُزج في مهاترات تشتت الصفوف وتخدم خصومنا. إذا كانت هناك تساؤلات أو استفسارات، فمكانها الطبيعي هو الطاولة المشتركة التي نجلس عليها، وليس عبر منابر الإعلام. إن كنت حقاً حريصاً على "المساحات المشتركة" كما تدّعي، فإنني أدعوك إلى التوقف عن هذه التهجمات الإعلامية الفارغة، والعودة إلى طاولة الحوار البنّاء حيث يمكننا العمل سوياً من أجل ما يفيد لبنان ويعزز قوة المعارضة."

وختم: "نحن في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتفكير في مصلحة لبنان أولاً، بعيداً من الخطابات التي تثير الانقسامات أكثر مما تقدم الحلول".