طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

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يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.



وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا والرطوبة عالية في طبقات الجو، ممّا يؤدي إلى تشكل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاربعاء:

قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س