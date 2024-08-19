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كتبت النائب ندى بستاني عبر حسابها على منصة إكس وقالت: "ما زال معزبين حالكن وعم تداولونا هاليومين @ALJADEEDNEWS، ياريت بتجاوبوني على فساد معلمكن بالكهرباء يلي قبضت شركتو MEP ملايين الدولارات لتشغيل وصيانة معملي الذوق والجيه وما اشتغلت شغلها والتقارير موجودة وموثقة غير انو عطّلوا المعامل الجديدة."

وأضافت: "بدل ما تضلكن عم بتبثّوا افتراءات واكاذيب وتحريض ممنهج عبر محطتكن، جاوبوا على السؤال: وين راحوا ال٣٨ مليون دولار يلي قبضن معلمكن من دون ما ينفذ الأشغال؟ رح ضلني اسأل السؤال بركي بتحسوا بالمسؤولية وبتردوا!"