بالفيديو: لحظة تفعيل صفارات الإنذار في "نهاريا" دون توقّف صباح اليوم.. وإعلام إسرائيلي: سرب غير عادي من المسيّرات!

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دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم الإثنين بشكل متواصل في نهاريا إثر إطلاق حزب الله سرب من الطائرات المسيرة تجاه هدف في الجليل الغربي.

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي أنّ 3 إلى 5 طائرات بدون طيار انفجرت في منطقة يعرا بالجليل الغربي.

وكشف الموقع عن سقوط قتيل و6 إصابات جراء انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ سرب غير عادي من المسيّرات أُطلق صباحاً إلى "نهاريا" البعيدة كثيراً عن الحدود مع لبنان ونحو تجمعات ليست حدودية.

وكان حزب الله قد أصدر بيان فجر اليوم أعلن فيه: "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. "