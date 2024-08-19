عناوين الصحف ليوم الاثنين 19 آب 2024

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أسابيع لتعود الكهرباء 4 ساعات
البناء
فورين أفيرز تتوقع بعد الحرب: «هلاك إسرائيل، والمستقبل المظلم الذي ينتظرها» / معهد واشنطن عن إدارة قسد والاحتلال الأميركي في سورية: تكرار الفشل الأفغانيّ / عراقجي مرشحاً لوزارة الخارجية: دبلوماسيّة المقاومة وإدارة الخصومة مع الغرب /
الجمهورية
لبنان يغرق في الظلام مجدداً: الدولة تحطّم الأرقام القياسية العالمية في العجز والهدر والفشل
اللواء
جبهات الضغط تستعد لمواجهة مخاطر فشل المفاوضات
مبادرة جزائرية لإنقاذ لبنان من العتمة.. والتمديد لليونيفيل أمام مجلس الأمن