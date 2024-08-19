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أسرار الصحف ليوم الاثنين 19 آب 2024

19
AUGUST
2024
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الجمهورية

اكد مسؤول مالي كبير ان سعر صرف الليرة اللبنانية سيبقى ثابتا ولن يتأثر بظروف حربية.

حذر مرجع امني من شائعات يتم تداولها بين الحين والآخر عن حوادث وامور غير صحيحة.

اكد مسؤول كبير ان الاقتراض يحتاج إلى قانون، وان تجاوزه يعرض صاحبه ولو كان وزيرا إلى الملاحقة.

اللواء

حمل وزير خارجية دولة أوروبية زار لبنان الأسبوع الماضي تحذيراً للمسؤولين الذين إلتقاهم بأن بلاده غير قادرة على دعم لبنان بالمستوى الذي حصل بعد حرب ٢٠٠٦، بسبب الأوضاع الإقتصادية في أوروبا، وما تفرضه حرب أوكرانيا من إلتزامات على دول الناتو!

تردَّد أن مافيات المولدات تضم عناصر من موظفي وزارة الكهرباء ومسؤولي الصيانة، لإبقاء العتمة الراهنة على حالها، ورفع التسعيرة على خلفية إنقطاع التيار الكهربائي ٢٤/٢٤!

البناء

قال مصدر فلسطيني إن أيّ تنازل تقدّمه المقاومة عن الحد الأدنى التفاوضي الذي رسمته منذ اليوم الأول كما يطالبها الوسطاء العرب، ولو بدا في الظاهر حرصاً على تجنيب أهل غزة المزيد من المعاناة والقتل والتدمير، إلا أن الاحتلال سوف يقرأه تراجعاً تحت القوة والتهديد بالمزيد من القوة. وهذا يعني أن غزة سوف تدفع تباعاً أثماناً أكبر بكثير حتى يحقق الاحتلال مشروعه بتهجير غزة والسيطرة عليها كمنصة غاز وممرّ لقناة بن غوريون ومدينة سكنيّة ترفيهيّة. وتكفي مراجعة وعود اتفاق أوسلو والضمانات الأميركيّة فيه، وكيف كانت النتائج الواقعيّة بمضاعفة الاستيطان عشرة أضعاف لمعرفة ما ينتظر غزة.

علق أحد الإعلاميين على تسخيف البعض ما تقوم به المقاومة وما لديها من طائرات مسيّرة وصواريخ بالقول إذا كانت طائراتها المسيّرة لتصوير الأعراس فلماذا يهاجر مئة ألف مستوطن عن بيوتهم وتعجز حكومتهم خلال عشرة شهور عن إقناعهم بالعودة؟ وهل إعلان وزارة الدفاع في الكيان عن 10 آلاف إصابة منها 2000 على جبهة لبنان منهم أكثر من 100 قتيل تمّ بواسطة التغريدات أم بالطائرات والمسيّرات؟

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