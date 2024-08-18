إيلي أسود: سبحانك كلامك يثبت انكم تحركتم الان بعدما غبتم ١٣ عاما" عن النزوح

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كتب المحامي ايلي أسود عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

لفتني خطاب سبحانه الوارد فيه :

التيار عمل مؤتمرات عديدة بشأن النزوح بس دون نتيجة ..

بعد قصة باسكال سليمان نحنا طحشنا وصرنا حالين ٣٠ او ٤٠ بالمية منها ..

الممانعة والتيار سرطان ينهش في البلد ..

سبحانك كلامك يثبت انكم تحركتم الان بعدما غبتم ١٣ عاما" عن النزوح ..

حبذا لو نعلم عن اي نسبة مئوية تتكلم والنازحين يفتكون يوميا" بالاخضر واليابس ..

اما عن السرطان اذكرك بانك تتكلم عن لبنانيين يشاركونك النيابة والوزارة والعيش في لبنان ..

فليكن كلامك اكثر مودة نحو اللبناني وتكلم عن المواقف وليس عن المجموعات