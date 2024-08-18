اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: لا صوت يعلو فوق صوت الحق

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نظمت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين" في التعليم الأساسي الرسمي، خلوة عمل نقابية استمرت لمدة يومين في فندق "بادوفا"، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش. وتأتي هذه الخلوة بعد انهاء الورش المناطقية لرصد وتجميع وتوحيد الرؤية للأساتذة المتعاقدين.



افتتحت الورشة رئيسة اللجنة الدكتورة نسرين شاهين، والدكتور غسان صليبي المستشار النقابي للجنة الدكتور غسان صليبي الذي قام أيضا بتسيير أعمال الورشة، بمشاركة ممثلي كافة المحافظات اللبنانية، كما تضمت الورشة جلسات حقوقية مع الدكتور المحامي هيثم عزو والدكتور المحامي مروان قطب.



وخلصت الخلوة الى "وضع خطة تحرك لحملة تربوية نقابية لتحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين، كما لصالح المدرسة الرسمية في لبنان، واختتمت الورشة بالتوصيات اللازمة التي سيعلن عنها قريبا".

واعتبرت اللجنة في بيان أن "سنوات من النضال، الكثير من المحطات المليئة بالتحركات والتحديات والانجازات ستكون بصمة تعليمية تربوية نقابية سنرسمها حيث كل أستاذ حر آمن بها ليبقى التعليم الرسمي بألف خير والنقابات المستقلة التي هي طريقنا إلى بناء الأوطان الديمقراطية والمستقلة، والى تأمين العدالة الإجتماعية بألف ألف خير. لكل من يؤمن بأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق انتظرونا".