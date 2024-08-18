living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: لا صوت يعلو فوق صوت الحق

18
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين" في التعليم الأساسي الرسمي، خلوة عمل نقابية استمرت لمدة يومين في فندق "بادوفا"، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش. وتأتي هذه الخلوة بعد انهاء الورش المناطقية لرصد وتجميع وتوحيد الرؤية للأساتذة المتعاقدين.


افتتحت الورشة رئيسة اللجنة الدكتورة نسرين شاهين، والدكتور غسان صليبي المستشار النقابي للجنة الدكتور غسان صليبي الذي قام أيضا بتسيير أعمال الورشة، بمشاركة ممثلي كافة المحافظات اللبنانية، كما تضمت الورشة جلسات حقوقية مع الدكتور المحامي هيثم عزو والدكتور المحامي مروان قطب.


وخلصت الخلوة الى "وضع خطة تحرك لحملة تربوية نقابية لتحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين، كما لصالح المدرسة الرسمية في لبنان، واختتمت الورشة بالتوصيات اللازمة التي سيعلن عنها قريبا".

واعتبرت اللجنة في بيان أن "سنوات من النضال، الكثير من المحطات المليئة بالتحركات والتحديات والانجازات ستكون بصمة تعليمية تربوية نقابية سنرسمها حيث كل أستاذ حر آمن بها ليبقى التعليم الرسمي بألف خير والنقابات المستقلة التي هي طريقنا إلى بناء الأوطان الديمقراطية والمستقلة، والى تأمين العدالة الإجتماعية بألف ألف خير. لكل من يؤمن بأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق انتظرونا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   