ضمن إطار مكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر...الجيش: يوقف 237 شخصاً

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كلًّا منهما وحدة من الجيش 204 سوريين أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية وفقًا لما يلي:

- دهم منزل المواطن (م.أ.) في بلدة ببنين - الشمال، وتوقيف 54 سورياً.

- توقيف 150 سورياً عند شاطئ منطقة العريضة.

وبحسب البيان، فقد أوقفت القوات البحرية مع وحدة من الجيش 5 لبنانيين و26 سورياً وفلسطينيَّين كانوا على متن مركبَين مقابل شاطئ منطقة القليعات - الشمال أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.