" السرايا اللبنانية" تنعي شهيدها!

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صادر عن السرايا اللبنانيّة لمقـ.ـاومة الاحتلال الإسرائيلي: " بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفُّ السرايا اللبنانيّة لمقـ.ـاومة الاحتــلال الإسرائـ.ـيلي الشهيـد البطل فادي قاسـ.ـم كنعان "جهـ.ـاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيـ.ـداً بتاريخ 18 أيلول 2024 دفاعاً عن لبنان وإسناداً لمقـ.ـاومة غـ.ـزة الشريفة. إنَّ السرايا اللبنانيّة لمقـ.ـاومة الاحتـ.ـلال الإسرائـ.ـيلي تعاهد كل وطنيٍ وشريف بأنها ماضية في الذّود عن الوطن كل الوطن، حتى تحقيق النصـ.ـر والتحريـ.ـر لكل الأرض المحتـ.ـلة. "