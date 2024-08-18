" الحزب " ينفي نافياً قاطعاً ما جاء في مقال "وول ستريت جورنال" ‌‌!

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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حـ.ـزب اللـ.ـه:

تنفي العلاقات الإعلامية في حـ.ـزب اللـ.ـه نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت جورنال" ‌‌حول استشهـ.ـاد القائـ.ـد الجهـ.ـادي السـ.ـيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها من الصحة على ‌الإطلاق.

كما تؤكد العلاقات الإعلامية أنّ أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة المذكورة ‌لم يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حـ.ـزب اللـ.ـه على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من أساسها والمصدر ‌‌المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية للعـ.ـدو الصهيـ.ـوني، وهذا ما ‌دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع الصهيـ.ـوني.