living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبلان لجعجع: قليل من الجعجعة وكثير من الإنتصارات وما يصلح للمقاومة يصلح للبنان

18
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن  "أهل الجنوب لا يحتاجون شهادةً من أحد، ولا شيء عندهم أكبر من مصالح لبنان وانتصاراته السيادية، ولا كوارث بالجنوب بل كرامة ومجد وتضحيات بحجم كرامة لبنان والمنطقة، وقيمة لبنان من قيمة الجنوب وجبهة انتصاراته، وما يقدّمه أهل الجنوب للبنان يزيد عن ألف سنة سيادة ووطنية ونخوة وكرامة وأمجاد، والنزوح جزء من معركة الصبر والسيادة والإنتصارات التي تليق ببلد يخوض معركة قطع يد واشنطن عن سيادة لبنان ومصالحه الإقليمية، والصريخ عند النازح الصهيوني وليس في جنوب لبنان، وليس عند أهل جنوب لبنان إلا العزة والشرف والسيادة والإنتصارات، وصلاحية التشريع للمجلس النيابي تدور مدار الضرورات الوطنية لمن يعتقد أن هذا البلد وطن فوق الطوائف.

وتابع: "في المجال الوطني بنية الدساتير تقوم على الضرورات الوطنية وليس على الأهواء والمصالح الطائفية، ونبيه بري مفتاح مجلس النواب ولديه الخبرة التاريخية لتحديد الضرورات الوطنية فضلاً عما يصلح لحفظ ميثاقية لبنان وقيمته السيادية والوطنية. وللدكتور جعجع أقول: قليل من الجعجعة وكثير من الإنتصارات، وما يصلح للمقاومة يصلح للبنان، وما يتعارض مع المقاومة وحرب السيادة الوطنية يصلح فقط لإسرائيل، والصبر الوطني ضرورة وطنية إلا عن مصالح لبنان، والنفاق الوطني لا يفيد، وعماد 4 قدرة استراتيجية ضمن سلسلة قدرات بحجم سيادة لبنان وتدمير كامل إسرائيل، وما تملكه المقاومة في لبنان لا يخطر على عقل أحد. وللتذكير أقول: المقاومة في لبنان قوة تاريخية وقدرة سيادية وضامن استراتيجي ولا شيء عندها أكبر من السيادة الوطنية، وبعض الأصوات الخبيثة لا قيمة لها على الإطلاق، والحكومة الإسرائيلية عصابة إجرامية متورّطة بالقتل الجماعي ولن تفلت من العقاب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   