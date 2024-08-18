الراعي: في هذا الوقت الذي تجري فيه محادثات في المنطقة لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية

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أكدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "الأحداث التي نعيشها من نزاعات وحروب ومضايقات للمسيحيين تطرح العديد من التساؤلات" مشيرًا الى "دور الكنيسة والمسيحيين في المحافظة على صورة المسيح في كل انسان".

وفي عظته خلال قداس الاحد في الديمان، كشف انه "كتبوا الينا من الجنوب يشرحون لنا اوضاعهم الكارثية بسبب الحرب، ازاء هذا النفق الأسود نجد اهالينا منقسمين فئة اضطرت إلى النزوح وفئة صمدت في ارضها للمحافظة على ارزاقها وهذه الفئة تتحدى كل الصعاب".

واعتبر الراعي أنّه "في هذا الوقت التي تجري فيه محادثات في المنطقة لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية في ظل فقدان مجلس النواب صلاحية التشريع"