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النائب البستاني يثني على عمل الوزير حمية ويتمنى الانتهاء من صيانة طرقات الشوف قبل موسم الشتاء

18
AUGUST
2024
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وافى النائب البروفيسور فريد البستاني وزير الأشغال العامة والمواصلات الدكتور علي حمية خلال جولته في الشوف في بلدة دير دوريت حيث كان في استقباله رئيس البلدية الاستاذ انطوان سعادة والطبيب داني يوسف الذي استضاف الوزير والوفد المرافق في منزله لفترة استراحة وجيزة قبل إكمال جولته، وقد تفقد الوزير حمية الطرقات التي تعمل الوزارة على صيانتها لتكون حاضرة قبل موسم الشتاء ومن ثم رافق البستاني الوزير حمية الى بيت الدين عاصمة القضاء ومركز الإدارات الرسمية حيث تمنى  البستاني ان تشمل اعمال الصيانة طرقات البلدة لما لهذه البلدة من اهمية ومعالم أثرية وسياسية مهمة، وقد طرح البستاني موضوع جسر سرجبال الجاهلية الذي بحاحة الى اعادة تقييم وصيانة عاجلة جراء العاصفة التي ضربت المنطقة خلال الشتاء المنصرم، وقد وعد الوزير حمية بإرسال فريق تقني لمعاينة الجسر. وفي الختام ثمّن البستاني حركة ونشاط الوزير حمية الذي يعمل بجدية واحترافية بالرغم من محدودية الإمكانات التي بتصرّفه.

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