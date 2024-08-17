غادة شريم: ما هو المغزى من محاصرة اموال الكهرباء في مصرف لبنان؟

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لفتت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا إلى أننا وقعنا في المحظور ودخلنا في العتمة الشاملة !حول هذا الموضوع طالعتنا صحف اليوم هذا الصباح ان لدى وزارة الطاقة حلولا ولكن العرقلة في مصرف لبنان وقد ذكر الوزيرحرفيا ان الاموال المطلوبة هي " اموال كهرباء لبنان وليست سلف خزينة " واعرب عن خشيته ان يرفض المصرف صرف الاموال بالدولار !

واضافت: ما هو المغزى من محاصرة اموال الكهرباء في مصرف لبنان؟ لماذا تحجب الكهرباء عن مواطنين يدفعون فواتيرهم بالدولار وباسعار مرتفعة ؟ اين تذهب هذه الاموال وما معنى كل هذه العرقلة ؟ فليكشف مصرف لبنان عن حساب شركة الكهرباء وكيفية صرف اموال هذا الحساب ليبنى على الشيء مقتضاه …