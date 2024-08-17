هيئة كولكو كندا تلبي دعوة هيئة اوتاوا لحضور قداس بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

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بدعوة من كاهن رعية مار شربل المارونية المونسينيور هنري عماد ومجلس الرعية في اوتاوا، لبّت مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج وزوجها المهندس طوني عارج ممثّلةً منسق عام كولكو كندا في التيار الوطني الحر المهندس جهاد داود ومنسق كولكو اوتاوا السيد طوني عون، العميد جوزيف قزّي وعقيلته، السيد مارون عون وعدد من الرفاق في هيئة اوتاوا ، لحضور القداس الإلهي وافتتاح المهرجان بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء ومرور ٣٠ عاماً منذ نشأته.

وقد حضر القداس والمهرجان لفيف من الكهنة، كما وترأّس القداس الاحتفالي سيادة المطران بول مروان تابت، وزراء ونوّاب محليّين، جمعيات واحزاب وعدد من كبير من ابناء الجالية.